Peskov’dan Ukrayna için ateşkes şartı: Donbas’tan çekilin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ukrayna krizi, ABD ile ilişkiler ve enerji projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik sürece değinen Peskov, Kiev yönetiminin bazı adımlar atması gerektiğini belirterek, "Zelenskiy'nin, çatışmaların durdurulması ve kapsamlı barış müzakerelerin yapılması için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine saldırıları durdurma ve Donbas'tan, Rus topraklarından çekilme emri vermesi gerekiyor. O anda ateşkes yürürlüğe girecek ve taraflar sakin şekilde müzakerelere başlayabilecek. Müzakereler zor olacak ve birçok önemli unsuru içerecek." ifadelerini kullandı.

ABD ile temaslar sürüyor

ABD ile temasların sürdüğünü söyleyen Peskov, Washington yönetimiyle bu konuda düzenli görüşmeler yaptıklarını aktarırken, Ukrayna tarafıyla da bilgi paylaşımının devam ettiğini dile getirdi.

Kuzey Akım 2 mesajı

Kuzey Akım 2 doğal gaz hattına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, Rusya ile ABD arasında ekonomik işbirliği potansiyeli taşıyan birçok proje bulunduğunu ifade etti.

Peskov, "Amerikan tarafı, ticaret ve ekonomi alandaki ilişkilerin iyileştirilmesini Ukrayna krizinin çözümünden ayrı görmeye hazır olur olmaz, bir dizi ekonomik projenin uygulanmasına giden yolun açılacağını umuyoruz." dedi.

"Sarmat" testine dikkat çekti

Rusya’nın kıtalararası balistik füze sistemi “Sarmat” ile ilgili test gerçekleştirdiğini belirten Kremlin Sözcüsü, ABD tarafından bu konuda herhangi bir tepki verilmediğini söyledi.

Ursa Major iddialarına yorum yapmadı

Öte yandan Peskov, 2024 yılında İspanya açıklarında batan Rus yük gemisi Ursa Major’ın Kuzey Kore’ye nükleer reaktör taşıdığı yönündeki iddialarla ilgili yorum yapmadı.