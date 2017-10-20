Peşmerge ve Irak ordusu arasında çatışma çıktı
Irak güçleri ile Peşmerge arasında Altınköprü yakınlarında şiddetli çatışma başladı.
Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahlar ve havan toplarıyla şiddetli çatışma yaşanıyor.
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün Altınköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı.
Irak güçlerinin ağır toplarla Peşmerge güçlerinin konuşlandığı mevzileri vurması üzerine Peşmergeler de karşılık verdi. Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü.
Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.
IKBY'den "İran Topçu Birliği" iddiası
Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Komutanlığı bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın verdiği ABD yapımı silahlarla Altınköprü mevkiinde Peşmerge mevzilerini sabah saat 8'den itibaren bombalamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA