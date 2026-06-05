Petrol fiyatları Hizbullah'ın kararının ardından yatay seyrediyor

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Petrol fiyatları önceki seansta kaydettiği sert düşüşlerin ardından haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Hizbullah örgütünün Lübnan'daki yeni bir ateşkes önerisini geri çevirmesi, Orta Doğu genelindeki jeopolitik gerilimin kısa vadede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatıyor. Yatırımcılar ABD ve İsrail ittifakının İran ile yaşadığı diplomatik ve askeri süreci yakından takip ediyor.

Enerji piyasalarındaki aktörler jeopolitik risklerin küresel tedarik zincirlerine olan olası yansımalarını hesaplarken, petrol fiyatları dengeli duruşunu koruyor. Önceki gün yaşanan sert satış dalgası vadeli işlem kontratlarında kar realizasyonlarını beraberinde getirdi. Güvenli liman arayışındaki sermaye hareketleri emtia borsalarındaki fiyatlamaları doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

Diplomatik belirsizlik petrol fiyatlarını etkiliyor

Lübnan sınırındaki askeri hareketlilik ve diplomatik tıkanıklık, petrol fiyatları vadeli kontratlarında yukarı yönlü risk primini canlı tutuyor. Analistler ham petrol arzının kesintiye uğrama ihtimalini zayıf görse de diplomatik belirsizlikler piyasadaki dalgalanma katsayısını artırıyor.

Küresel ekonomik büyüme verileri ve büyük merkez bankalarının sıkı para politikaları da petrol fiyatları üzerinde dolaylı bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Makroekonomik görünümün netleşmemesi ve arz talep dengesindeki yapısal dalgalanmalar uzun vadeli ticari stratejileri doğrudan etkiliyor.