Petrol fiyatları kasırga endişesiyle yükseldi
Petrol fiyatları deniz sondaj çalışmalarının kasırga beklentisiyle yavaşlayacağı endişeleri etkisiyle yükseldi.
Kategori 4 olarak tanımlanan tropik kasırga Delta'nın hafta sonuna doğru ABD kıyılarına ulaşacağı ve denizde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının aksayacağı beklentileri ile petrol fiyatları yüzde 1 yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle, aralık ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları varil başına yüzde 1,09 artışla 41,74 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları ise varil başına yüzde 1,02 artışla varil 39,62 dolara yükseldi.