Petrol fiyatları Norveç'teki grev sebebiyle yükseldi

05 Ekim 2020

Norveç Petrol ve Gaz Birliği (NOG) ile Norveç ticaret sendikası Lederne arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle grevin ülkenin kıta sahanlığına kadar artırılmasıyla, petrol üreticisi Equinor'un ülkenin petrol üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiren altı petrol sahadan dördünü kapatması ve diğer iki sahanın üretiminin grevden etkilenecek olması sebebiyle petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerine arttı.

Kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2,196 artışla varil başına 40,13 dolara ve ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları ise yüzde 2,75 artışla varil başına 38,07 dolara yükseldi.