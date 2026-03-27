Petrol fiyatları yükseldi, G7 frene bastı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişe rağmen stratejik rezervlerin hemen devreye alınmaması konusunda ortak bir yaklaşım benimsedi. ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin enerji piyasalarını etkilemesi üzerine gerçekleştirilen telekonferansta, mevcut durumun yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Rezervler seçenekler arasında, ancak adım atılmadı

Toplantıda, enerji arzını desteklemek için çeşitli araçların değerlendirildiği, stratejik rezervlerin serbest bırakılmasının da seçenekler arasında bulunduğu ifade edildi. Ancak mevcut aşamada bu yönde somut bir adım atılmadı.

Bir G7 yetkilisi, "Kimse karşı çıkmadı, mesele sadece zamanlama. Daha fazla analiz gerekiyor" diyerek kararın henüz netleşmediğini belirtti. Nihai kararın liderler düzeyinde ele alınacağı ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı kaydedildi.

Stagflasyon riski gündemde

ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den oluşan G7'deki değerlendirmeler, enerji fiyatlarındaki artışın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine odaklandı. Artan maliyetlerin büyüme ve enflasyon dengesi açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

AB'den enerji maliyetlerine karşı öneriler

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji fiyatlarındaki yükselişi hafifletmek için üye ülkelere devlet destekleri, elektrik vergilerinde indirim ve karbon fiyatlandırmasında güncelleme gibi adımlar önerdi.

Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise yüksek enerji maliyetlerinin stagflasyonist baskı oluşturabileceğine dikkat çekerek, alınacak önlemlerin geçici ve hedefli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, enerji talebini artırmadan ekonominin karbonsuzlaştırılması sürecinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Gözler liderler zirvesinde

G7 maliye bakanlarının enerji fiyatlarına karşı izlenecek politikaları yeniden değerlendirmesi beklenirken, nihai kararın liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi öngörülüyor.