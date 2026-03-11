Petrol fiyatlarına karşı G7 ve IEA'dan kritik hamle

G7 ülkeleri, İran'daki çatışmaların enerji piyasalarında yol açtığı dalgalanmalara karşı stratejik rezervlerin devreye alınmasına destek verdiklerini duyurdu. Üye ülkelerin enerji bakanları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile salı günü çevrim içi toplantı gerçekleştirerek gelişmelerin petrol arzı ve fiyatlar üzerindeki etkilerini ele aldı.

Ortak açıklamada, "IEA ile birlikte enerji piyasası trendlerini dikkatle izliyoruz ve G7 içinde, üye ülkelerle ve ötesinde koordinasyon sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Stratejik rezervler için prensipte destek

Bakanlar, IEA yönetim kurulunun aynı gün yaptığı toplantının arz güvenliği ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Duruma yönelik proaktif önlemlerin uygulanmasını, stratejik rezervlerin kullanımı dahil, prensipte destekliyoruz" denildi.

IEA'nın, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesini aşmasının ardından tarihin en kapsamlı rezerv salım planını gündeme aldığı belirtiliyor. Söz konusu planın, 2022 yılında piyasaya sunulan 182 milyon varillik miktarı aşabileceği ifade ediliyor.

Çatışmalar sürüyor

Öte yandan bölgedeki askerî hareketlilik devam ediyor. İran'ın İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik yeni saldırılar düzenlediği, ABD ve İsrail'in de İran'daki hedeflere operasyonlarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yönetimleri kamuoyuna birlik mesajları verirken, uzun süreli bir askerî sürecin iki ülke arasında görüş ayrılıklarına yol açabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Donald Trump yönetiminin çatışmaların sonlandırılmasına hazır olduğuna yönelik mesajlar verdiği belirtilirken, Binyamin Netanyahu operasyonların sürdüğüne işaret eden açıklamalarda bulunuyor.