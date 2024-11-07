Petrol fiyatlarında kısmi toparlanma

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından gerileme gösteren petrol fiyatlarında bugün kısmi yükseliş görüldü.

Yüzde 0,42'lik düşüşün ardında toparlanan Brent petrol varil başına 76 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü 72 doların üzerinde seyretti. Petrol dün 75 doların altına gerilemişti.

Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesi dolar endeksini değerlendirirken emtiaya baskı yaptı.

Trump yönetiminin ülkenin petrol üreticilerine karşı daha olumlu olması beklenirken, yaptırım politikasını ve uygulamasını yeniden düzenleyebilir ve potansiyel olarak büyük üretici İran'dan gelen akışları sınırlamaya çalışabilir.