Petrol kısıntısı 2019'da da devam edebilir

22 Ocak 2018

Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, petrol kısıntılarının 2019'da da devam edebileceğini söyledi.

İki bakan, Bloomberg televizyonuna yaptıkları açıklamada, petrol piyasası tekrar dengeye kavuşana kadar 2018 sonuna dek petrol kısıntılarını sürdürmeye bağlı kalacaklarını belirtti.

"İşbirliğinin 2018 sonrasında devam ettirilmesi için hazırız" diye konuşan El Falih, işbirliğinin 2018 sonrasında nasıl bir mekanizma ile devam edeceğinin henüz belirlenmediğini, ancak bazı piyasa uzmanlarının beklediği gibi 2018'de petrol stoklarında artış olması halinde üreticilerin arz kısıntısı anlaşmasını gelecek yıl uzatmayı değerlendirmelerinin gerekebileceğini vurguladı.

"Petrolde henüz hedefe ulaşılamadı"

Novak da, "Dünyanın petrol üreten ve ihraç eden en büyük iki ülkesi bu alanda istikrar için işbirliğini sürdürecek" dedi. Novak, petrol kısıntılarının piyasada olumlu etkilerinin devam ettiğini ancak henüz hedefe ulaşılamadığını kaydetti.

Hafta sonu Umman'da bir araya gelen OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin taraf oldukları global arz kısıntısı anlaşması kapsamında bakanlar seviyesinde oluşturulan Ortak İzleme Komitesi, gelecek toplantısını nisan ayında Suudi Arabistan'da yapacak.

Taraflar, düşük petrol ücretlerine karşı petrol üretiminde kısıntıya gitme uygulamasını 2018 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

OPEC'in petrol üretimi arttı