Petrol şirketlerine IKBY uyarısı
Rus petrol şirketi Rosneft'in IKBY'deki beş sahada üretim paylaşımı anlaşması imzalamasının ardından Irak merkezi hükümetinden, Kürt bölgesiyle anlaşma imzalanmaması uyarısı geldi.
Irak Petrol Bakanlığı petrol şirketlerine Kürt Bölgesel Yönetimi ile sözleşme imzalamamaları uyarısında bulundu.
Rus petrol şirketi Rosneft dün Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki beş sahada üretim paylaşımı anlaşmasını yürürlüğe sokmak için anlaşma imzalamıştı.
Rosneft'in anlaşma kapsamında Erbil'e 400 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtilirken, şirket, beş blokta yer alan petrol rezervinin 670 milyon varili aşabileceğini kaydetti.
Kaynak: Reuters