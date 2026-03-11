Petrol şoku havayollarını vurdu: Bilet fiyatları artıyor

İran'daki savaşın küresel petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, Asya'daki havayolu şirketlerinin maliyetlerini doğrudan etkiledi. Artan yakıt giderleri nedeniyle birçok şirket bilet fiyatlarını yükseltme ve ek yakıt ücretlerini güncelleme kararı aldı.

Uçuş iptalleri ve rota değişiklikleri fiyatları artırdı

Orta Doğu hava sahasındaki riskler nedeniyle bölge üzerinden yapılan çok sayıda sefer iptal edilirken, yolcuların alternatif güzergâhlara yönelmesi özellikle Avrupa hatlarında fiyatların yükselmesine yol açtı. 28 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında Orta Doğu kalkışlı ve varışlı 43 bini aşkın uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Şirketlerden peş peşe ek ücret kararları

Bloomberg News'un aktardığına göre AirAsia yakıt ek ücretlerini artırma kararı aldı. Air India ve Air India Express ise 12 Mart'tan itibaren iç hatlar ile Güney Asya, Batı Asya ve Orta Doğu uçuşlarında 399 rupi ek ücret uygulayacak.

Güneydoğu Asya seferlerinde ek ücretler 40 dolardan 60 dolara yükselirken, Afrika uçuşlarında 60 dolardan 90 dolara çıkarılacak. 18 Mart itibarıyla Avrupa hatlarında ek ücretin 125 dolar, Kuzey Amerika ve Avustralya uçuşlarında ise 200 dolar olması planlanıyor. Hong Kong, Japonya ve Güney Kore hatlarına ilişkin yeni ücret tarifelerinin ise ilerleyen dönemde açıklanacağı belirtildi.

Hong Kong Airlines, 12 Mart'tan itibaren Maldivler, Nepal ve Bangladeş uçuşlarında ek ücretleri yüzde 35 artırarak 100 Hong Kong dolarına çıkaracak. Uzun menzilli uçuşlarda ise ek ücretin 150 Hong Kong doları artışla 739 dolara yükseleceği bildirildi.

Air New Zealand da bilet fiyatlarını artıracağını duyururken, yakıt maliyetlerindeki artışın sürmesi halinde uçuş ağı ve sefer planlamasında değişikliğe gidilebileceğini açıkladı.

Uluslararası hatlarda fiyat artışı

Qantas, uluslararası uçuşlarda ortalama yüzde 5 fiyat artışı yapıldığını duyurdu. Şirket, son iki haftada jet yakıtı fiyatlarının yüzde 150'ye kadar yükseldiğini belirterek maliyet baskısının hızla arttığını vurguladı. Avrupa hatlarında doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı kaydedildi.

SpiceJet ise petrol fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilir olmadığını belirterek yakıt ek ücreti uygulamasına geçmek zorunda kalabileceklerini bildirdi. Şirket yönetimi, gerekli görülmesi halinde bazı uçakların geçici olarak hizmet dışı bırakılmasının da değerlendirildiğini açıkladı.