Petrolde korkutan senaryo: Beyaz Saray petrolün 200 doları aşması riskini değerlendiriyor

Trump yönetimi, petrol fiyatlarının 200 dolara kadar yükselmesi senaryosunu masaya yatırdı.

Söz konusu çalışma, uzun süreli bir çatışma dahil olmak üzere tüm olası gelişmelere karşı hazırlıklı olunmasını amaçlayan rutin senaryo analizlerinin bir parçası olarak ele alındı.

Bloomberg’in haberine göre petrolün 200 dolar seviyesine yükselmesi küresel ekonomi açısından güçlü bir şok etkisi yaratacak. Ancak fiyatların bu seviyeye ulaşmasa bile örneğin birkaç ay boyunca 170 dolar civarında kalması ekonomik görünüm üzerinde ciddi baskı oluşturacak. Böyle bir senaryoda, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yukarı çekerken, büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek.

Risk unsurları öne çıkıyor

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş yalnızca enerji piyasalarını değil, aynı zamanda merkez bankalarının politika alanını da daraltabilecek bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Yüksek enerji maliyetleri, özellikle fiyat istikrarı ile büyüme arasındaki dengeyi daha kırılgan hale getirirken, küresel ölçekte para politikası görünümünü de zorlaştırabilecek bir tablo ortaya koyuyor.