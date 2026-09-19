Petrolün iki kritik geçiş noktasında alarm: Sevkiyat rotaları baskı altında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırdı. Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin tırmanmasıyla Riyad ve El-Harc'ta gece saatlerinde art arda tehlike uyarıları yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunması daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu. Uyarılar, Husilerin Suudi Arabistan'daki kentleri, askeri üsleri ve enerji altyapısını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının arttığı bir dönemde geldi.

Husilerden 300 saldırı iddiası

Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde kontrollerindeki bölgelere 26 saldırı düzenlediğini, son bir haftadaki saldırı sayısının ise yaklaşık 300'e ulaştığını öne sürdü.

Yemen'in Suudi Arabistan destekli hükümeti ise Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalarda 30 Husi savaşçının öldürüldüğünü, 60'tan fazlasının yaralandığını açıkladı.

Babülmendep'te gemi trafiği azaldı

Çatışmaların Babülmendep Boğazı çevresine yayılması, küresel deniz taşımacılığı açısından yeni riskleri beraberinde getirdi.

CBS'in aktardığı Kpler verilerine göre, ticari gemiler Babülmendep'i kullanmaya devam ederken günlük gemi geçişleri bu hafta 26-35 aralığına geriledi. Önceki sekiz haftada bu rakam günlük ortalama 35-40 seviyesinde bulunuyordu.

Son yedi günlük dönemde Suudi Arabistan ürünlerini taşıyan yüklü yalnızca beş geminin Kızıldeniz'den Babülmendep üzerinden çıkış yaptığı belirtildi.

Hürmüz'de de taşımacılık aksıyor

Petrol piyasaları açısından risk yalnızca Babülmendep ile sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nda da deniz taşımacılığındaki aksamalar sürüyor.

Birleşik Krallık'a bağlı bir denizcilik kurumunun açıklamasına göre cuma günü bölgede iki gemi saldırıya uğradı. İran ise gemilerden birini "yasa dışı geçiş" yapmaya çalıştığı gerekçesiyle hedef aldığını öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uygulanan abluka nedeniyle İran limanlarına giden veya bu limanlardan hareket eden 105 ticari geminin rotasının değiştiğini açıkladı.

Bölgede 30 milyon varilden fazla İran petrolü veya İran menşeli olduğu değerlendirilen ham petrolün Basra Körfezi içinde kaldığı bildirildi.

Brent petrol 104 dolar civarında

Kritik petrol sevkiyat güzergahlarında yaşanan gelişmeler enerji piyasalarının odağında kalmayı sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yaklaşık 104 dolar seviyesinde seyretti. Brent üç hafta önce 88 dolar civarında işlem görüyordu.

Fransa'nın, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir G7 enerji toplantısı düzenlemeyi planladığı belirtildi. Toplantıda stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi seçeneğinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.

Savaşın maliyeti yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mevcut ABD yaptırım yetkilerinin beş yıl daha uzatılarak 2031'e kadar sürmesini öngören yasayı imzaladı.

CENTCOM'un tahminlerine göre ABD'nin savaş kapsamındaki askeri harcamaları 3 Eylül itibarıyla 43,6 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 28,1 milyar dolarlık bölümünü mühimmat harcamaları oluşturdu.

Chicago Tribune'ün aktardığı Pentagon verilerine göre ise çatışmalarda 18 ABD askeri hayatını kaybederken 830'dan fazla asker yaralandı.