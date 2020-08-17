Petrolün yüzde 10’u toprakta kalacak

17 Ağustos 2020

HİLAL SARI

Pandeminin küresel petrol talebinde beklenen zirveyi öne çekeceği birçok enerji danışmanlığı veren kuruluşa göre giderek daha da netleşiyor. Geçen hafta OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 için talep öngörülerini bir kez daha düşürdü. OPEC tüketimin 8,1 milyon varil/gün düzeyine, IEA ise 8,95 milyon varil/gün düzeyine gerilemesini öngörüyor. Öte yandan OPEC bu ay kesintileri kıstı, üretim tekrar artıyor. Ancak uzmanlara göre sadece talep değil, keşif ve petrol çıkarma çalışmaları da süreçten ciddi zarar görebilir. Rystad Energy danışmanları dünya genelindeki petrol kaynağının yüzde 10’unun - yaklaşık 125 milyon varil petrolün ‘metruk’ kalacağını ve fizibil olmamaması nedeniyle çıkartılmayacağını öngörüyor.

Danışmanlık şirketi Accenture’nin küresel enerji sektöründen sorumlu kıdemli yöneticilerinden Muqsit Ashraf da Bloomberg’e verdiği demeçte “Terkedilmiş varlıklar olacak. Şirketler bu gerçeği kabul etmek zorunda” diyor. Devlerden BP haziranda portföyündeki keşif kalemlerini yeniden değerlendireceğini söylemişti. JPMorgan Chase & CO Petrol ve Doğalgaz Araştırmaları EMEA Direktörü Christyan Malek de “Birçok varlık petrol fiyatı döngüsü nedeniyle şimdiden bırakıldı bile. Ama karbon eğrisini de eklediğinizde bu daha da büyüyecek” diyor.

ABD’de petrol kuyularının sayısı 15’inci kez üst üste rekor düşük düzeyi görürken, özellikle Brezilya, Angola ve Meksika Körfezi’nde derin deniz keşiflerinin 40 dolar düzeyindeki petrol ve iklim değişikliğine karşı adımlarla birlikte ciddi risk altında olduğu belirtiliyor. BP ve Husky Energy’nin muhtemelen 3,7 milyar varil petrol çıkartabileceği sahası var. Ancak projelerin karmaşık ve yüksek yatırımlar gerektirmesi Bloomberg’deki analize göre bu kaynakların çıkartılmasını zorlaştırıyor.

12 devin ilk yarıyıl zararı 80 milyar dolar

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketi, COVID-19 salgınının etkisiyle ilk yarıda toplam 80 milyar dolar zarar açıkladı. Şirket bilançolarına göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor’un toplam zararı bu yılın ilk yarısında 80 milyar dolar oldu. Bu firmalar geçen yılın ilk 6 ayında toplam 46,5 milyar dolar net kar elde etmişti. Bu dönemde en fazla zarar eden şirket, 21,2 milyar dolarla İngiliz BP oldu.

‘Brent bu yıl ortalama 41,4 dolar olur’

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 43,1 dolar, son çeyrekte 43,5 dolar ve yılın tamamında 41,4 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl ortalama 49,5 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Mauritius tanker faciası büyüyor



Petrolün COVID-19 nedeniyle tankerlerde beklediği bir dönemde, Hint Okyanusunda bir çevre felaketi gerçekleşti. Japon bayraklı petrol tankeri MV Wakashio, Hint Okyanusunda Mauritius'te kayalara oturdu ve önce tonlarca petrol denize sızdı, sonrasında tankerin ikiye bölünmesiyle felaket daha da büyüdü. Mauritius hükümetinin olayla ilgili tazminat talep edeceği açıklandı. Geminin bölgeden kaldırılmasının ise aylar sürebileceği belirtiliyor.