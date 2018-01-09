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Peugeot, İngiltere'de işten çıkarmalara devam ediyor

Peugeot, İngiltere'deki Vauxhall fabrikasında 250 kişiyi daha işten çıkaracak.

Peugeot, İngiltere'de işten çıkarmalara devam ediyor
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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Opel-Vauxhall'ı satın almasının ardından İngiltere'de bulunan Vauxhall fabrikasından işten çıkarmalara devam ediyor.

Ekim ayında yaptığı açıklamada Liverpool yakınlarındaki Elssmere Port fabrikasında 1.900 olan çalışan sayısını 2017 sonuna kadar 400 kişi azaltacağını belirten Peugeot, dün yaptığı açıklamada 250 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu.

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