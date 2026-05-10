Pezeşkiyan: Müzakere teslim olmak değildir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakere çağrılarının geri adım atmak ya da teslim olmak anlamına gelmediğini belirterek, bu yaklaşımın İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma amacı taşıdığını ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da savaşın yol açtığı zararların giderilmesi için görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

"Müzakere teslim olmak değildir"

Toplantıda konuşan Pezeşkiyan, savaş nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Diyalog ve müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, bu sürecin geri adım anlamına gelmediğini vurgulayarak, müzakerelerin İran halkının haklarını ve ülkenin çıkarlarını koruma hedefi doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

"İran halkı boyun eğmeyecek"

Pezeşkiyan, İran halkının "düşman" karşısında teslim olmayacağını dile getirirken, saldırılarda evleri zarar gören vatandaşlara destek olmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.