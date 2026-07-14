Pezeşkiyan: Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın askeri gücünün büyük bir kısmını yok edildiğine dair açıklamalarına yanıt verdi.

Pezeşkiyan, "Onların söylemleri devam ediyor ama asıl soru şu: Savaş alanında hedeflerine ulaştılar mı? Ülkemizi parçalamaya kalkışanların eylemleri sonuçta neye yaradı? Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" dedi.