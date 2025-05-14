Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Trump: Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında ülkesine yönelik suçlamalarına ve tehditlerine değindi.

Pezeşkiyan, Trump’ın Suudi ziyaretinde İran’ı hedef alan açıklamalarına ABD'nin desteklediği İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma işaret ederek verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, İran'ın huzursuzluk sebebi ve tehlike kaynağı olduğunu söyleyen açıklamalarda bulundu. Biz mi bir yılda 60 bin kadın, çocuk ve bebeği yok ettik yoksa siz mi? O çaresiz halka ekmeği, suyu biz mi kestik? Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?"

Trump'ın tehditlerine de işaret eden Pezeşkiyan, "47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Bölgemize gelip sloganlarla korkacağımızı ya da tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere süreci ve Trump’ın İran’ın enerji krizine de işaret edip ülke liderlerini suçlamasına ilişkin ise, “Barış yapsalar da yapmasalar da biz bu ülkeyi inşa edeceğiz. Su, elektrik ve doğalgaz sorunlarımızı da çözmemiz uzun sürmeyecek.” diye konuştu.

İran'ın barış istediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bölgedeki tüm ülkelerle kardeşlik ve eşitlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Halkımızın ve ülkemizin onurunu ve gururunu koruyoruz. Siz alçaklar ise bizim bilim insanlarımızı katlettiniz. Sizler ülkemizin namusu ve şerefi için mücadele eden alimlerimizi ve bilim insanlarımızı katleden teröristlersiniz." dedi.