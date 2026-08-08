Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert mesaj: Teslim olmaya zorlarsanız savaşacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın 4 Ağustos'ta yayımlanmaya başlayan özel röportajının üçüncü ve son bölümü İran basınında yer aldı.

Dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan ancak henüz uygulamaya geçirilemeyen mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mutabakat zaptını tüm gücümüzle savunacağız"

Pezeşkiyan, mutabakatın arkasında olduklarını belirterek, "Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Diplomatik sürece destek verdiklerini ancak olası bir savaşa karşı da hazırlıklı olduklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Eğer bizi teslim olmaya zorlamak istiyorlarsa, savaşacağız, geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz ama haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim? İçeridekilerden bazıları, bilerek veya bilmeyerek, aynı mesajı tekrar ediyorlar" dedi.

Hükümet ile silahlı kuvvetler arasında "tam uyum" mesajı

İran hükümeti ile silahlı kuvvetlerin ABD ile yapılan mutabakat konusunda farklı düşündüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Pezeşkiyan, "Bu konudaki karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde alındı ve tüm güvenlik, savunma ve askeri güçler bunu savundu ve kabul etti" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, "Silahlı kuvvetler ve hükümet arasında tam bir uyum var" dedi.

ABD'nin bölgedeki üslerine ilişkin açıklama

ABD ile yaşanan savaş sırasında İran'ın bölgedeki ABD üslerine düzenlediği saldırılara da değinen Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin komşu ülkeleri hedef alma amacı taşımadığını söyledi.

Pezeşkiyan, "Bize bir yerden saldırı düzenlenirse, doğal olarak saldırının gerçekleştirildiği aynı yer hedef alınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ile bazı ülkelerin topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullandığını öne süren Pezeşkiyan, komşu Müslüman ülkelerin buna neden izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok"

İran'ın komşularıyla çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Siyonist İsrail'in, 'Büyük İsrail' hedefinin aksine 'Büyük İran' peşinde değiliz. Komşu ülkelerin tümünü kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çatışmaya gerek yok ve biz sınırları paylaşıyoruz ve komşuyuz. Buna karşılık İsrail, Müslüman milletlerin sınırlarına saygı göstermiyor, işgale ve topraklarını ele geçirmeye odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığını savunan Pezeşkiyan, "Bunu engellemek için çalışıyoruz. Elbette, farklı bakış açılarından kaynaklanan içsel zorluklarla da karşı karşıyayız. Ve doğal olarak, Amerika ve İsrail bu durumdan yararlanıyor. Daha önce de belirttiğim gibi inancım tüm Müslümanların kardeş olduğudur" dedi.