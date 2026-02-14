Pezeşkiyan'dan barış mesajı: 'Kan dökerek bir yere varılamaz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine dikkat çekerek savaşın hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kan dökerek bir yere varılamaz"

Bölgede güvenliğin tesisi için diplomatik girişimlerde bulunan liderlere teşekkür eden Pezeşkiyan, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz" dedi. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar ve Pakistan'ın çabalarını takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

"Huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz"

Ulaşım ve ticaret koridorlarının geliştirilmesinin güvenlik ve refah açısından kritik olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İran'a yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde karşılıklı kazanç ilkesini esas alacaklarını belirtti.