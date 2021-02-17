Pfizer ve BioNTech’ten AB’ye 200 milyon doz ek aşı

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşma sonrası birliğe 200 milyon doz ek aşı sağlayacak.

Ek doz aşıların 2021 yılı içinde teslim edilmesi öngörülürken, 75 milyon dozluk ilk teslimat yılın ikinci çeyerğinde yapılacak. AB daha önce Pfizer ve BioNTech’ten 300 milyon doz aşı satın almıştı.

Pfizer CEO’su Albert Bourlakonu ile ilgili yayımladığı basın bülteninde, “Avrupa ve dünyaya aşı sağlamak için usanmadan çalışıyoruz. Avrupa Komisyonu ile imzaladığımız yeni anlaşma kapsamında en az 250 milyon Avrupalıya sene sonundan önce aşıları ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.