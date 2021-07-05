Pfizer/Biontech aşısının etkisi azalıyor

İsrail'de Pfizer/Biontech aşısının enfeksiyondan koruma oranı yüzde 64'e düştü ancak aşı hastalığın ağır seyretmesi ve tedavi sürecine alınmaya karşı yüzde 93 oranında korumayı sürdürüyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre; nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası COVID-19'a karşı iki kez aşılanmış olan İsrail'de aşının etkisinin azalmaya başladığı ve ülkede delta varyantının hızla yayılmaya başladığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'de 6 Haziran'dan bu yana aşının enfeksiyondan koruma oranı yüzde 64'e düştü. Ancak aşının COVID-19 hastalığının ağır seyretmesi veya hastanede tedavi altına alınmaya karşı yüzde 93 oranında korumayı sürdürdüğü bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı şubat ayındaki açıklamasında, Pfizer/Biontech aşısının koronavirüs enfeksiyonuna karşı yüzde 95,8 oranında koruma sağladığını bildirmiş ve ateş, solunum şikayetleri gibi semptomların aşı sayesinde yüzde 98 oranında, hastanede tedavi görme, ağır seyir ve ölümlerin ise yüzde 99 oranında engellendiği bildirilmişti.

Delta varyantı yayılıyor

İsrail'de yüksek aşılama oranına karşın son iki haftadır koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede pazar günü 334 yeni vaka kayda geçti.

Son olarak nisan ayının başında 24 saat içinde 300'den fazla yeni COVID-19 vakası tespit edilmişti. Yeni enfeksiyonların büyük bölümünü delta varyantının oluşturduğu ve virüsün özellikle gençleri etkisi altına aldığı bildirildi.

İsrail'de hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 35'e yükselirken son iki haftadır COVID-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçmediği açıklandı.