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Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısı 12-15 yaşta yüzde 100 etkili çıktı

Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısının 12-15 yaş grubunda ciddi bir yan etkiye yol açmadan enfeksiyonu önlemede yüzde 100 etkili oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda COVID-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini duyurdu.

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını bildirdi.

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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