Pfizer'dan yeni karar: 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek
Pfizer, kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara COVID-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuracak.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.
Politico’nun haberine göre, Pfizer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara COVID-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.
D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı COVID-19 aşısı olmuştu.
Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.