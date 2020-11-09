Pfizer'in COVID-19 aşısının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı

09 Kasım 2020

Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak COVID-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu açıkladı.

Bu açıklama dünya ekonomisi ve günlük hayatı alt üst eden ve 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı mücadelede büyük bir zafer niteliğinde.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının büyük ölçekli klinik denemesinden başarılı verileri gösteren ilk ilaç üreticileri. Şirketler şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulmadıklarını ve bu ayın sonlarında, ABD acil durum kullanım yetkisi almayı beklediklerini söylediler.

Yetki verilirse, aşı dozlarının sayısı başlangıçta sınırlı olacak. Aşının ne kadar süre koruma sağlayacağı da dahil olmak üzere pek çok soru işareti var. Ancak haberler, yeni koronavirüse karşı geliştirilmekte olan diğer aşıların da etkili olabileceği konusunda umut veriyor.

Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz." dedi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise yaptığı açıklamada, yenilik, bilim ve küresel işbirliğinin etkisinin görüldüğünü belirtti.

Dünya hisse senedi piyasalarını izleyen MSCI endeksi, açıklamanın ardından rekor seviyeye ulaştı. Pfizer hisseleri New York'ta %6 artarken, BioNTech'in ABD hisseleri %18 yükseldi.

Testin son aşamasında olan diğer COVID-19 aşısı geliştiricilerinin hisseleri de habere tepki verdi. AstraZeneca Londra'da %0.5 yükseldi. Johnson & Johnson borsa açılmadan önceki işlemlerde %2.6 yükselirken, Moderna %1.8 düşüş gösterdi.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları, Pfizer'in açıklamasının ardından rekor seviyeyi gördü.

TSİ 15.05 itibarıyla S&P 500 endeksi vadeli kontratları %3.78 artıda bulunurken Dow Jones endeksi vadeli kontratları <1YMcv1> %4.69 artıda seyrediyor.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %1.49 yükseldi.

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Kaynak: Reuters