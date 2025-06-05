P&G'den şok hamle: 7 bin çalışan işten çıkarılacak

Tüketici ürünleri üreten ABD'li Procter & Gamble (P&G) 7 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde ofis çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’ine denk gelen 7 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Bazı markalar satılabilir

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, şirket yetkilileri Paris'teki bir konferansta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer ayrıca, şirketin bazı pazarlardaki markalarını satmayı, ürün çeşitliliğini azaltmayı ve belirli alanlardaki operasyonlarını durdurmayı da plandıklarını açıkladı.

Yıllık mali beklentilerini düşüren şirketin nisanda çeyreklik satışları da gerilemişti. Yaşanan bu düşüş, talepteki belirsizliğe ve jeopolitik duruma bağlanmıştı.

Gümrük vergilerinin yarattığı mali baskıyı hafifletmek isteyen şirket, maliyetleri düşürecek, ürün formüllerini yeniden düzenleyecek ve bazı ürünlerde fiyat artışına gidecek.