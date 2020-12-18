Philips, BioTelemetry'yi 2.8 milyar dolara satın alıyor

Philips’ten yapılan açıklamaya göre, BioTelemetry, yüzde 100 hissesi için merkezi Amsterdam’da bulunan Philips’in hisse başına nakit 72 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, BioTelemetry’nin hissesinin perşembe günkü borsa kapanış fiyatının (61,78 dolar) yüzde 16.5 daha fazlasına geliyor.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın birinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Kalp ritmi bozukluklarının teşhis ve uzaktan izlenmesine odaklanan BioTelemetry’nin bin 900 çalışanı bulunuyor. New York borsasında hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 439 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Philips Üst Yetkilisi (CEO) Frans van Houten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Philips’in bu satın almasının görüntülemeye dayalı tedavi işini büyütme stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirterek, “COVID-19 ile talebin arttığını gördük ve bu satın almanın, uzaktan hasta izlemenin daha da önemli hale geleceği bu döneme mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, açıklama sonrasında Amsterdam borsasında işlem gören Philips’in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.