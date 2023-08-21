Photoshop'un mucidi AJohn Warnock hayatını kaybetti

Adobe CEO'su Shantanu Narayen, Warnock'un vefatı ile ilgili şirketteki çalışanlara e-posta göndererek, "Adobe topluluğu ve on yıllardır ilham kaynağı olduğu sektör için üzücü bir gün" dedi.

Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen tüm Adobe çalışanlarına aşağıdaki e-postayı gönderdi:

"Sevgili kurucu ortağımız Dr. John Warnock'un 82 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. John'un dehası ve teknolojik yenilikleri dünyayı değiştirdi. Onlarca yıldır ilham kaynağı olduğu Adobe topluluğu ve sektör için üzücü bir gün.

John ve Dr. Chuck Geschke 1982 yılında PostScript ile Adobe'yi kurarak masaüstü yayıncılık devrimini ateşledi. Vizyonu ve tutkusu, Adobe'nin Illustrator, her yerde bulunan PDF dosya formatı ve Acrobat, Photoshop ve Premiere Pro gibi çığır açan yenilikler sunmasını sağlayarak masaüstü çağını tanımladı ve milyonlarca insan için yaratıcılığı ve fırsatı serbest bıraktı. John, kelimeler, görüntüler ve videolarla iletişim kurma biçimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olan, neslimizin en büyük mucitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yeniliklerinin yarattığı etki sayısız olsa da, Adobe'de çalışma şansına sahip olan hepimizi etkileyen asıl şey onun yılmaz ruhu, tutkusu ve güçlü değerlere sahip bir şirket kurmaya olan inancıdır. John, hangi teknolojilerin müşterileri memnun edeceği ve iş değeri yaratacağı konusunda inanılmaz derecede bilgeydi. John ve grafik sanatçısı olan eşi Marva, ürünlerimizi sürekli olarak kullandılar ve müşteri empatisi konusunda standartları belirlediler.

John ile son 25 yıldaki etkileşimlerim profesyonel kariyerimin en önemli anları oldu. John ve Chuck ile kahvaltılarda geleceği hayal ederdik, ancak gerçek bir rönesans adamı olan John hakkında bana eşsiz bir fikir veren bazı kitaplar, sanat, dünya tarihi ve politika üzerine yaptığımız çeşitli sohbetlerdi. Kendisi benim rol modelim ve akıl hocam olsa da, onu bir arkadaş olarak saydığım için minnettarım.

Hayatımızda büyük bir boşluk bırakacak bu kayıp üzerine düşünürken, birkaç ay önce Acrobat'ın 30. yıldönümü için John'u gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Acrobat ve PDF'nin iletişim dünyası üzerindeki etkisini kutladığımız etkinlikten sonra Firefly'ın yeni nesil yaratıcı teknolojiyi dönüştürme potansiyeli hakkında konuştuk. Düşüncelerim Marva ve tüm ailesiyle birlikte. Onun muhteşem mirasını devam ettirmekten daha çok isteyeceği bir şey yoktur, bu yüzden onu gururlandırmaya devam edelim."

John Warnock kimdir?

Warnock, Xerox'ta iş arkadaşı olarak tanıştıktan sonra 1982 yılında Charles Geschke ile birlikte Adobe'yi kurdu. İlk ürünleri, masaüstü yayıncılık devrimini ateşleyen çığır açıcı bir teknoloji olan Adobe PostScript'ti. Warnock 2000 yılında CEO olarak emekli oldu ve 2017 yılına kadar Dr. Geschke ile paylaştığı yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdü. O tarihten bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini ölümüne dek sürdürdü.

Warnock, teknik başarılarından dolayı Başkan Barack Obama tarafından prestijli Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası; IEEE Bilgisayar Topluluğu tarafından Bilgisayar Girişimcisi Ödülü; Amerikan Elektronik Derneği Başarı Madalyası ve bilgi bilimi ve iletişimine katkılarından dolayı Marconi Ödülü ile ödüllendirildi.