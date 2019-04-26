Pilotlarla anlaşamadı, seferler iptal oldu

26 Nisan 2019

Borsada işlem gören, Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları (SAS), bu üç ülkede pilotlar ile ayrı ayrı yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine seferlerini iptal etti.

Buna göre bugün saat 12.00'ye kadar olan 205 sefer yapılamayacak. İptallerin ağırlıklı olarak Kopenhag, Stockholm ve Oslo çıkışlı uçuşlar olduğu kaydedildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda pilotların greve gitmeye hazırlandığı belirtildi.

SAS'ta görev yapan pilotlar, daha önce, toplu sözleşme görüşmelerinden 25 Nisan'a kadar sonuç çıkmaması durumunda greve gideceklerini açıklamıştı.