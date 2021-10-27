Pire Limanı’nın yüzde 67’si Çinli Cosco’nun oldu

Yunanistan’daki Pire Limanı işletmesinin yüzde 67’lik hissesinin Çinli COSCO Shipping şirketine satışı tamamlandı. Pire Limanı işletmesinin COSCO Shipping’e satılmasına ilişkin ikinci faz hisse devri, video konferans yoluyla Beijing, Atina ve Pire Limanı’nda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Böylece, Pire Limanı işletmesinin yüzde 67’lik hissesinin COSCO Shipping’e satışı tamamlanmış oldu.

COSCO Shipping, Pire Limanı işletmesinin yüzde 67’lik hissesini satın almak için 8 Nisan 2016’da Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Fonu ile 368 milyon 500 bin euro karşılığında sözleşme imzalamıştı. 10 Ağustos 2016’da da yüzde 51’lik kısmı kapsayan ilk hisse satışı gerçekleştirilmişti.

COSCO Shipping’in 2009 yılında Pire Limanı’ndaki 2 ve 3 nolu konteyner terminallerini işletmeye başlamasından bu yana, bölgede doğrudan 3 binden fazla ve dolaylı olarak 10 binin üzerinde istihdam yaratıldı. Şirketin bölgeye yaptığı katkıların değeri ise 1 milyar 400 milyon avroyu aştı.