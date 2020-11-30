Piyasa verisine talep dev satın alma getirdi

Dünyanın en büyük finansal veri sağlayıcılarından S&P Global, küresel piyasalardaki yatırımcıların bir diğer önemli veri sağlayıcısı IHS Markit’i 44 milyar dolara almak için anlaştığını duyurdu. COVID-19 pandemisi başından bu yana küresel piyasalarda dalgalanmaların artması finansal veriye olan talebi kayda değer oranda artırırken, bu ihtiyaç değeri açısından 2020’nin en büyük satınalmalarından birini getirmiş oldu.

İlk Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve sonrasında şirketlerden gelen resmi açıklamayla dün netleşen satın almaya ilişkin açıklamada, S&P Global’in, IHS Markit’i 4,8 milyar doları satın alınan borçlar olmak üzere toplam 44 milyar dolara alacağı belirtildi. Anlaşma tamamlandığında S&P Global hissedarlarının, oluşacak yeni şirketin yüzde 67,75’ine sahip olacağı, IHS hissedarlarının ise toplam payının yüzde 32,25 olacağı belirtiliyor. IHS Markit’in her bir hissesi anlaşma koşullarına göre S&P Global’in hisselerinin 0,2838’i değerinde işlem görecek.

Hisseleri bu yıl %20’nin üzerinde yükselmişti

Amerikan-İngiliz IHS Markit’in değeri cuma kapanışa göre 36,88 milyar dolar ve New York Borsası’nda işlem gören hisselerin değeri bu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 22 yükseldi. ABD merkezli S&P Global hissesi ise yüzde 25’e yakın yükselerek şirketin değerini 82.2 milyar dolara yükseltti. Bu da, anlaşmanın otoritelerden onay alması durumunda, yeni oluşacak şirketin değerinin piyasa büyüklüğünün 140 milyar dolara yakın olacağı anlamına geliyor. Resmi açıklamanın ardından S&P Global hisseleri açılış öncesi TSİ 15:50 itibariyle yüzde 2,80 düşerken, IHS Markit hisseleri ise yüzde 5’e yakın yükseldi.

Ülke ve şirketlere kredi notu vermesiyle bilinen S&P Global, aynı zamanda dünya genelinde sermaye ve emtia piyasalarına veri de sağlıyor. IHS Markit, otomotivden teknolojiye farklı sektörlere yönelik veri sağlayan IHS’nin 2016 yılında Markit Ltd’yi 6 milyar dolara almasıyla kurulmuştu. Eski bir kredi tüccarı olan Lance Uggla tarafından kurulan Markit ise finansal varlıklar ve türevlere ilişkin bir dizi fiyat ve referans veri sağlıyor.

Londra Borsası da Refinitiv’i 27 milyar dolara alıyor

London Stock Exchange (LSE) ise bir diğer önemli veri sağlayıcısı Refinitiv’i 27 milyar dolara almak için anlaşmıştı. LSE’nin özellikle Avrupa Birliği’nin rekabet komiserliği tarafından uzun bir süredir incelenen anlaşmaya onay almaya çok yaklaştığı belirtiliyor. Eskiden finansal veri sağlayıcısı Thomson Reuters’ın bir parçası olan Refinitiv’in yüzde 55’i 2018 yılında özel varlık devi Blackstone tarafından satın alınmış ve bu Blackstone’un 2008 finansal krizinden sonraki en büyük alımı olmuştu. Thomson Reuters hala Refinitiv’in yüzde 45 hissesinin sahibi durumunda.

“Finansal veri tekelleşiyor” endişesi

LSE-Refinitiv satın almasıyla da önemli bir konsolidasyon yaşanan finansal veri sektöründe, verinin giderek daha küçük bir grup tarafından sağlanıyor olması rekabet otoritelerinin yakından izlediği bir durum. Bu nedenle S&P Global ve IHS Markit anlaşmasının da rekabet otoriteleri tarafından derinlemesine incelenebileceği belirtiliyor. IHS Markit bu yıl mayıs ayında da Singapur merkezli küresel ticaret verilerine ilişkin raporlama sağlayan Catena Technologies Pte Ltd’yi satın almıştı.

Aşı, satın alma ve birleşmeleri hızlandırıyor

Çin’in petrol ve doğalgaz sektöründeki 56 milyar dolarlık bir satın alma birleşme anlaşması sonrası 2020’nin en büyük birleşmesi olacak anlaşma, uzmanlarca aşı tarafında yaşanan gelişmelerin ekonomik görünümü iyileştirmesinin satın alma ve birleşmeleri tekrar harekete geçirdiğine ilişkin de bir işaret olarak değerlendiriliyor. Refinitiv verilerine göre eylül ayı itibariyle çoğu COVID-19 krizine dirençli teknoloji ve sağlık gibi sektörlerde gerçekleşen satın alma ve birleşmelerin toplam değeri 1 trilyon doları geçti.