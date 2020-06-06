Piyasalar, ABD’de ‘Demokrat’ bir zafer ihtimalini fiyatlıyor

06 Haziran 2020

Hilal SARI

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, perşembe günü yayınladığı ‘Mavi Dalga’ başlıklı müşteri notunda kasımda gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde ‘demokrat’ bir zafer ihtimalinin yükseldiğini söyledi. Banka Oval Ofis, Temsilciler Meclisi ve Senato’da demokratlar lehine gerçekleşebilecek değişikliklerin ABD Başkanı Donald Trump’ın 2017’de devreye soktuğu vergi muafiyetlerini tehlikeye atabileceği uyarısı yapıyor.

Rapora göre “2020 seçimlerinden sadece beş ay önce - olayların nasıl sonuçlanacağına ilişkin işlem yapılan - tahmin piyasaları Temsilciler Meclisi’nde yüzde 77, Senato’da yüzde 50 ve Beyaz Saray’da yüzde 51 ihtimalle demokratların zafer elde edeceğini fiyatlıyor.”

Bankanın siyasi ekonomistleri bu ‘mavi dalga’ demokrat zaferlerinin 2017 Vergi Muhafiyetleri ve İstihdam Yasası vergi reformu düzenlemesinin tamamen veya kısmen iptaliyle sonuçlanabileceği değerlendirmesini yapıyor.

‘Hisselerde uzun vadeye dikkat’

Raporda küresel hisse piyasaları son dönemde sert yükselişler yaşasa da 2023 vadeli hisse swap ve vadelilerinde yükselişin sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor. Goldman Sachs “S&P 500 23 Mart’taki dipten yüzde 38 yükselmiş durumda. Ancak uzun vadeli S&P 500 hisse swap ve vadelileri geçmişte endekse göre çok daha yüksek betalı seyretse de bu dönemde sadece yüzde yüzde 7 yükseldi” değerlendirmesini yapıyor.

‘Temettü kesintileri geniş bir alana yayıldı’

2019 yılında şimdiye kadar (endeksin toplam büyüklüğünün yüzde 8,1’ine denk gelen) 56 şirketin temettü dağıtmamaya / askıya almaya karar verdiğini belirten Goldman Sachs, “Havayolu şirketleri, cruise operatörleri, oteller, kumarhanneler, perakende ve enerji şirketleri endeksin büyük bir kısmını oluşturuyor. Temettü kesintileri geniş bir alana yayılmış durumda” diyor.

Tüm anketlerde Biden önde

ABD Başkanlık yarışında Oval Ofis için yarışacak Joe Biden, aralarında Ipsos/Reuters, CNN/SSRS, CBS/You- Gov, ABC/WashingtonPost ve Monmouth Üniversitesi gibi kurumların yer aldığı birçok ankette Trump’a karşı zafer kazanacak gibi görünüyor. Trump’tan her fırsatta ‘Fake News’ damgası yiyen yayın kuruluşu CNN’de yayınlanan tüm bu anketlerde Joe Biden’in Trump’tan daha fazla oy alacağı öngörülüyor.

ABD işsizlik verisinde mayısta sürpriz gerileme



ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün açıklanan mayıs ayı işsizlik verisi beklentilerin aksine nisan ayındaki yüzde 14,7 oranından mayısta yüzde 13,3’e geriledi. Bakanlık verilerine göre tarım dışı istihdam nisanda 20 milyon 687 bin düştükten sonra mayısta 2 milyon 509 bin yükseldi. Reuters anketini yanıtlayan ekonomistler işsizlik oranının mayısta yüzde 19,8’e yükseleceğini, mayısta iş kayıplarının 8 milyon olacağını öngörmüştü.



Morgan Stanley: ABD ilk fazı iptal etmeyecek



Önce COVID-19 virüsüne ilişkin suçlamalar, sonrasında da Hong Kong’daki gelişmelerle tırmanan ABD-Çin ticaret gerilimleri ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre bir gümrük vergisi savaşına dönüşmeyecek. Morgan Stanley başekonomisti Chetan Ahya, konuya ilişkin açıklamasında “Yeni bir ABD-Çin gümrük vergisi savaşının küresel ekonomiyi vurması riskinin tahminlerimizce muhtemelen gerçekleşmeyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Ahya ABD’nin şu anda ekonomiye odaklanması gerektiğini belirterek “İlk faz anlaşmasını bozmak istemeyecektir” yorumunu yaptı.

‘Amerikan Baharı’ 11. gününde



ABD'de gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen ve resmi otopsi sonuçlarına göre COVID-19 testi pozitif çıkan siyahi vatandaş George Floyd için anma etkinlikleri düzenlenirken, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı ülke çapında yapılan protesto gösterileri devam etti. Floyd'un 25 Mayıs'ta öldüğü Minneapolis kentinde ve Floyd'un ölümü üzerine başlayan gösterilerin merkez noktalarından New York'un Brooklyn mahallesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Başkent ve büyük kentlerde yapılan gösteriler 11. gününe girdi. Protesto eylemlerinde zaman zaman tansiyon yükseldi. 75 yaşında yaşlı bir göstericinin polis tarafından itilerek yere düşürüldüğü anlar sosyal medyada viral oldu. Ancak eylemler kundaklama, yağma ve polis ile göstericiler arasında çatışma yaşanan gecelere kıyasla olaysız geçti. Protesto eylemlerine katılan pek çok gösterici ve eylemleri organize eden gruplar Floyd'un ölümüyle ortaya çıkan öfkenin yeni bir eşitlik ve insan hakları dalgasına dönüşmesini ve ABD'nin ceza hukuku sisteminde reformlara gidilmesini istiyorlar.



‘Şanslısınız intikam değil eşitlik istiyoruz’



Anma etkinliğine katılan tanınmış insan hakları aktivisti papaz Al Sharpton, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ülke çapındaki eşitlik ve adalet protestolarını tetiklediğini ifade ederek, "dizinizi boğazımızdan çekin" dedi. Brooklyn'deki eyleme katılan 30'lu yaşlarındaki yazar Nana Mensah ise "Bu çok tarihi bir an. Bir gün çocuğum olacak ve oğlum, kızım ya da çocuklarım bana 2020 ayaklanmasında, Amerikan Baharı'nda ne yaptığımı soracaklar" dedi. Mensah üzerinde "Şanslısınız intikam değil eşitlik istiyoruz" yazan bir pankart taşıdı.