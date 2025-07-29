Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlıyor ve yarın sona erecek. Piyasalar genel olarak bu toplantıda politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyor. Ancak asıl merak edilen, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı basın açıklaması olacak.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, mevcut durumda yüzde 97 olasılıkla faiz indirimi olmayacağını fiyatlamış durumda. Piyasanın genel beklentisi, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması, Ekim ayında beklemeye geçmesi ve Aralık ayında bir 25 baz puanlık indirim daha gerçekleştirmesi yönünde. Bununla birlikte, bazı yatırım bankaları Fed'den son üç toplantıda üç faiz indirimi beklediğini de belirtiyor.

"Powell'ın vereceği mesajlar kritik"

Toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısı büyük önem taşıyor. Kısa süre önce eski Başkan Trump'ın Powell ile görüşmesi ve Fed'den "güvercin" bir tutum beklentisi, piyasaların dikkatini bu açıklamalara çevirmiş durumda. Ayrıca, bazı Fed üyelerinin de düşük faiz oranları çağrısında bulunması, Powell'ın vereceği mesajların kritik olacağını gösteriyor.

Eğer Powell, Eylül ayında bir faiz indirimine işaret eder veya parasal sıkılaştırmanın sona erdiğine dair ipuçları verirse, bunun piyasalarda büyük bir ralli başlatabileceği öngörülüyor. Böyle bir durumda özellikle altın ve kripto paraların öne çıkabileceği belirtiliyor.

Bankrate kıdemli analisti Greg McBride, "Eylül ayında faiz indirimi fikri masada duruyor çünkü iki istihdam raporu ve iki enflasyon verisi daha alacağız. Ancak işgücü piyasası sağlam durursa ve tarifelerin enflasyonu etkilediğine dair kanıtlar görürsek, Eylül ayı masadan kalkacaktır" dedi.