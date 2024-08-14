Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde (ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?)

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle geçen hafta karışık seyrederken, gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

"Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil"

Plante Moran Financial Advisors'ın baş yatırım yetkilisi Jim Baird, "Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var. Bu noktada, oluştuğunu gördüğümüz enflasyonist baskı gerçekten önemli ölçüde dağıldı.Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var" dedi.

Wall Street'teki diğerleri gibi Baird de Fed'in Eylül ayında odağını enflasyonla mücadele için sıkı politikadan, istihdam tablosundaki olası bir zayıflamayı önlemek için biraz daha kolay bir duruşa kaydırmasını bekliyor.

Tahminler ne yönde?

Ekonomist, Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık kesintiye gitmesine gerek olmadığını söylüyor Toptan eşya enflasyonunun bir göstergesi olarak görülen ÜFE raporu, fiyatların Temmuz ayında sadece yüzde 0,2 ve bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 2,2 arttığını gösterdi. Bu rakam şu anda Fed'in yüzde 2'lik hedefine çok yakın ve piyasanın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlaması yönündeki dürtüsünün hedefe yaklaştığını gösteriyor.

Dow Jones'un anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin de benzer şekilde hem tüm kalemlerde hem de gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek ölçümde yüzde 0,2 artış göstermesini bekliyor. Bununla birlikte, 12 aylık oranların yüzde 3 ve yüzde 3,2 olacağı tahmin edilmekte.