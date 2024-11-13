Piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verisinde

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor.

Analistler, (Fed) yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Kritik açıklama

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Söz konusu gelişmeler, risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, satış baskısının tahvil piyasalarına da yansıdığı görülüyor.

Faiz arttı, Bitcoin geriledi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 13 baz puan artışla 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirerek, günü yüzde 4,44'ten tamamladı.

Öte yandan, Trump'ın kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya gireceğinin belli olmasıyla üst üste rekor kıran Bitcoin fiyatı da dün geriledi. Dün 90 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, yüzde 3 düşüşle 87 bin dolara indi.

Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.