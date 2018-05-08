Piyasaların gündemi yoğun
ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
Küresel piyasalar dün genel olarak pozitif seyrini devam ettirirken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
ABD'de dün pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar endeksi 93 sınırına çıkarak yılın zirvesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.
Analistler, ABD Başkanı Trump'ın, İran ile nükleer enerji anlaşmasına ilişkin kararını bu akşam açıklayacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın saat 10.15'te yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.
Avrupa tarafında, euronun değer kaybından destek bulan pay piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Euro/dolar paritesi, 28 Aralık 2017'den bu yana ilk kez 1,19'un altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Bugün Almanya'da açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması sonrası paritenin toparlanabileceğini belirten analistler, kurlardaki hareketliliklerin pay piyasalarının yönü üzerinde de belirleyici olacağını kaydetti.
Trump İran kararını bugün açıklayacak
Kaynak: AA