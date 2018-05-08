Piyasaların gündemi yoğun

08 Mayıs 2018

Küresel piyasalar dün genel olarak pozitif seyrini devam ettirirken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD'de dün pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar endeksi 93 sınırına çıkarak yılın zirvesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın, İran ile nükleer enerji anlaşmasına ilişkin kararını bu akşam açıklayacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın saat 10.15'te yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, euronun değer kaybından destek bulan pay piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Euro/dolar paritesi, 28 Aralık 2017'den bu yana ilk kez 1,19'un altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Bugün Almanya'da açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması sonrası paritenin toparlanabileceğini belirten analistler, kurlardaki hareketliliklerin pay piyasalarının yönü üzerinde de belirleyici olacağını kaydetti.

Asya borsaları pozitif

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da hanehalkı harcamaları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Negatif veriye karşın Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanın üzerine çıkarak günü yüzde 0,2'lik primle 22.508,69 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verileri, ülkede ihracat ve ithalatta güçlü artışa işaret etti. Çin'in nisan dış ticaret fazlası ise 28,78 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Veriler sonrasında Şanghay bileşik endeksi, kapanışa doğru yüzde 0,6 yükselerek 3.156,28 puana ulaştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.449,81 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 35.276,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kazançla 30.356,63 puanda seyrediyor.

Trump İran kararını bugün açıklayacak

Kaynak: AA