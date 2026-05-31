Pizza Hut el değiştiriyor: Yum! Brands satış masasında

Yum! Brands'in, Pizza Hut'ı satmak için özel sermaye şirketi LongRange Capital ile görüştüğü ortaya çıktı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre LongRange, satış sürecinde diğer adayların önüne geçerek Yum! Brands'in öncelikli olarak görüştüğü taraf haline gelirken, iki şirketin önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varabileceği belirtiliyor. Ancak görüşmelerin kesin olarak satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil.

Satış girişimi, Yum! Brands'in geçen yıl Pizza Hut'ın geleceğine ilişkin stratejik bir değerlendirme süreci başlatmasının ardından geldi. Şirket, uzun süredir pizza zincirinin büyümesini hızlandırmaya çalışıyordu.

Yum! Brands'in geliri yüzde 47 arttı

Son yıllarda Pizza Hut'ın Yum! Brands içindeki payı azalırken, zincir 2025 yılında şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. Bu oran 2019'da yüzde 18'in üzerindeydi. Pizza Hut'ın yıllık geliri aynı dönemde 1 milyar dolar seviyesinde kalırken, Yum! Brands'in toplam geliri geçen yıl yaklaşık yüzde 47 artarak 8,2 milyar dolara ulaştı.

KFC ve Taco Bell markalarının da sahibi olan Yum! Brands'in piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar seviyesinde bulunurken hisseler ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2,2 değer kaybetti.

2019 yılında Bob Berlin tarafından kurulan LongRange Capital ise fitness zinciri 24 Hour Fitness ve Alpin Unlimited'ın sahibi.

