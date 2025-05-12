PKK'nın fesih kararı dünya basınında!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024’te Meclis’te DEM Partililerle tokalaşarak başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci, sekiz ayın sonunda tarihi bir kararla sonuçlandı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongrenin ardından bugün fesih kararını açıklayarak silahlı mücadeleye son verdiğini ilan etti. Karar dünya basınında da geniş yer buldu.

Bloomberg: 40 yıllık savaş sona erdi

Bloomberg haberi "40 yıllık savaş sona erdi" diye duyururken, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir" denildi.

Kathımerini: Bölgesel sonuçlar doğurması bekleniyor

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini geliişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"PKK'nın, Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurması bekleniyor. Suriye'de Kürt güçler ABD kuvvetleriyle müttefik durumda. Bildiriye göre, Kürt savaşçılar silahlarını bırakıyor ve Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ediyor."

Le Monde: 40 yıllık kardeş kavgası sona erdi

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'un internet sitesi de haberi şu ifadelerle duyurdu:

"PKK, 12 Mayıs Pazartesi günü feshedildiğini ilan ederek, Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiği onlarca yıllık kardeş kavgasını sonlandırma kararı aldı. Bu karar, PKK'nın askeri komutanlığının ve savaşçılarının bulunduğu Irak’ın kuzeyindeki Kandil dağlarında, örgütün 'Medya Savunma Alanları' olarak adlandırdığı bölgelerde gerçekleştirilen kongrenin ardından alındı. PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta örgütüne silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısında bulunmuştu."

France 24: Erdoğan için zafer

Fransız haber kanalı France 24, PKK'nın silah bırakma kararına yönelik haberinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ile Washington Merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol'un "Eğer süreç kazasız belasız sonuçlanırsa bu Erdoğan için büyük zafer olur" sözlerine yer verdi.

AFP: Örgüt kendini feshetti

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP de açıklamayı şöyle servis etti:

"PKK'nın kendini feshetme kararı, tutuklu kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın şubat ayında yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına bir yanıt niteliği taşıyor. Öcalan, gönderdiği mektupta PKK’ya bu kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenleme çağrısında bulundu. PKK, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Öcalan'ın hapsedilmesinden bu yana, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bu çatışmayı sona erdirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu."

Al Jazeera: Onlarca yıllık çatışma sona erebilir

Katar merkezli Al Jazeera, haberinde "PKK, silah bırakma ve kendini feshetme planını duyurarak, Türkiye ile onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirebilecek bir adım attığını açıkladı. Ankara ile 40 yılı aşkın süredir devam eden şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir barış girişiminin parçası olan bu fesih kararı, PKK'nın Kuzey Irak’ta düzenlediği kongreden birkaç gün sonra geldi. Onlarca yıllık çatışma sorabilir" ifadelerine yer verdi.

Welt: Silahları bırakıyorlar

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Die Welt'in internet sitesi de "PKK'nın silahları bırakma kararını" son dakika duyururken, "26 yıldır İstanbul açıklarındaki İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, Şubat ayı sonunda PKK'ya silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulunmuştu" ifadelerine yer verdi.

WP: Barış girişimi kapsamında fesih kararı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, "PKK, Türkiye ile barış girişimi kapsamında silah bırakıp kendini feshedecek" başlığı altına özetle şunları not düştü:

"Bu adım, 40 yıllık silahlı çatışmayı sona erdirecek. Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalar, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyine de sıçramıştı. Türkiye bu bölgelerde çok sayıda askeri operasyon düzenledi. PKK, Türkiye ve Batılı müttefikleri tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor."