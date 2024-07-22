Platin devi Anglo American Platinum 3.700 kişiyi işten çıkardı

Johannesburg merkezli platin grubu metal (PGM) üreticisi, BHP Group'un devralma teklifiyle mücadele etmek için daha geniş bir yeniden yapılanma planı başlatan Anglo American'dan ayrılıyor. Amplats, bu yıl açıklanan yeniden yapılanmanın bir parçası olarak maliyet tasarrufu hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Craig Miller, "Bağımsız bir şirket olarak önümüzde hem çok sayıda hem de heyecan verici fırsatlar var. Planlanan bölünme, PGM endüstrisinde daha odaklı, bağımsız bir küresel lider yaratacak" dedi.

Platin üreticisinin karı 30 Haziran'a kadar olan altı ayda yüzde 18 düşüşle 6,5 milyar rand (355,4 milyon dolar) oldu ve ilk yarıda hisse başına 9,75 rand olmak üzere toplam 2,6 milyar rand temettü açıkladı.