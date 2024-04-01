Politico değerlendirdi: 'Gelecekte Erdoğan'a karşı bir rakip olarak görülüyor'

ABD merkezli Politico, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Anamuhalefet partisi CHP'nin 1. Parti seçildiği seçimlere ilişkin Politico, "CHP en büyük zaferini, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden belediye başkanı seçildiği İstanbul'da elde etti" ifadesinde bulundu.

"Laik muhalefetin yükselişiyle Türkiye'de Erdoğan kritik belediye başkanlığı seçimlerinde darbe aldı" başlığıyla yayımlanan değerlendirmede, CHP'nin Mayıs 2023'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sarsıldığı ancak yerel seçimler ile Türkiye'nin 5 büyük şehrini kazandığı belirtildi.

İstanbul'un, "Avrupa'nın en büyük şehri" olduğunu ifade eden Politico, "Türkiye nüfusunun yüzde 18'ini ve ekonomisinin üçte birini oluşturuyor" hatırlatmasında bulundu.

Politico, İmamoğlu'nun "Türkiye yarından itibaren demokraside yeni bir döneme yelken açacak. 31 Mart 2024, demokratik erozyonun sona erdiği ve demokrasinin yeniden canlanmaya başladığı gündür" sözlerini aktardı.

"Gelecekte Erdoğan'a karşı bir rakip olarak görülüyor"

İmamoğlu'nun, yerel seçim sonuçlarının ülkenin siyasi geleceği üzerinde büyük etkileri olacağını söylediğni belirten Politico, "İmamoğlu gelecekte Erdoğan'a karşı bir rakip olarak görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin; Adıyaman, Afyonkarahisar ve Zonguldak gibi "muhafazakâr" kentleri kaybederek toplamda yüzde 35.7 aldığını aktaran Politico, Erdoğan'ın "siyasi kariyerinin başladığı" kenti geri alabilmek için söz verdiğini ve kampanya sürecinde 17 bakanını görevlendirdiğini vurguladı.

Politico ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilgiyi kabul ettiğini ve seçmenleri dinleyeceğinin sözünü verdiğini işaret ederken Erdoğan'ın "31 Mart bizim için bir son değil, bir dönüm noktasıdır" sözlerini aktardı.