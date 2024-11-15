Politik belirsizlikler nedeniyle Hong Kong 2024 büyüme tahminini revize etti

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yaptığı açıklmada,"2024'ün ilk üç çeyreğindeki sonuçlar ve yakın dönemdeki beklentiler hesaba katıldığında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın tüm yıldaki büyüme tahmini, yüzde 2,5'e revize edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Hong Kong ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,8, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 büyüme kaydetmişti. İlk üç çeyrekteki büyüme yüzde 2,6'da kalmıştı.

ABD'nin yeni ekonomi politikaları faiz beklentilerini değiştirebilir

Donald Trump'ın seçim kampanyasında Çin'den ithal ürünlere yüzde 60'a varan gümrük tarifeleri getireceğini ifade ettiği hatırlatılan Hükümet ekonomisti Adolph Leung, "Bu, hem Çin'in ABD'ye ihracatını hem de Hong Kong'un ABD'ye Çin kaynaklı ihracatını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca ABD tarafının böyle bir ticaret ve ekonomi politikası izlemesi, faiz beklentilerini de değiştirecektir" diye konuştu.