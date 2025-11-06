Polonya 2026’da 400 bin kişiyi askeri eğitime alacağını açıkladı

Polonya, NATO içindeki askeri kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda, ülke genelinde geniş katılımlı bir savunma eğitim programı başlatıyor.

Savunma Bakanlığı, “Teyakkuzda” adını taşıyan programın bu ay devreye alınacağını, 2026 yılına kadar yaklaşık 400 bin kişinin eğitimden geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, projeyi “Polonya tarihinin en kapsamlı savunma eğitimi” olarak tanımlarken, programın temel güvenlik, hayatta kalma, ilk yardım, siber güvenlik ve askeri disiplin gibi başlıklardan oluşacağını belirtti. Eğitimler, gönüllülük esasına dayanacak ve okul çağındaki gençlerden özel sektör çalışanlarına kadar geniş bir kitleyi kapsayacak.

Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, kasım-aralık döneminde yapılacak ilk fazda 20 bin kişinin bireysel eğitim alacağını, toplam katılımın ise yıl sonunda 100 bine ulaşacağını söyledi. Tomczyk’e göre, programın 2026’ya kadar askeri rezervi güçlendirmesi, gönüllü asker sayısını artırması ve toplum çapında “hazırlıklı olma kültürü” oluşturması hedefleniyor.