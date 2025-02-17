Polonya Başbakanı Tusk: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

Avrupalı liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geliyor. Zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Ukrayna politikasına ilişkin net mesajlar verdi.

Tusk, "Polonya, Ukrayna'yı bugüne kadar yaptığı gibi örgütsel olarak, mali kapasitemiz doğrultusunda, insani ve askeri yardımlarla desteklemeye devam edecek" dedi. Ancak Polonya’nın Ukrayna topraklarına asker göndermeyeceğini belirterek, "Gelecekte bu tür güvenceler sağlamak isteyebilecek ülkelere lojistik ve siyasi destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"NATO’ya alternatif düşünmenin zamanı değil"

Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki süreçte birlikte yer alması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Polonya bunda pozitif bir rol oynayabilir. Ukrayna, AB, ABD, Büyük Britanya ve Norveç gibi ülkeler arasında mümkün olan en yakın iş birliğinin sağlanmasından bahsediyorum" dedi.

Şu anda NATO’ya alternatif bir askeri ittifak oluşturmayı düşünmenin zamanı olmadığını belirten Tusk, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunan ülkeler, bunları yerine getirebileceklerinden emin olmalı" diye konuştu.

Tusk, savunma kapasitesine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini dile getirerek, "Başkanlara, gerçek kararlar almaya hazır olup olmadıklarını soracağım" dedi.

İngiltere'den asker gönderme açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Daily Telegraph’a yazdığı makalede, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşturulacak herhangi bir barış gücünün parçası olarak İngiliz birliklerini Ukrayna’ya göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Paris’teki toplantıya İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak.