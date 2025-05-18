Polonya cumhurbaşkanını seçiyor! 29 milyon seçmen sandıkta

Polonya’da yeni cumhurbaşkanını belirlemek için seçmenler sandık başına gidiyor. Ülkede yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen, beş yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere oy kullanmaya başladı.

Seçim süreci, iktidar partisi ve muhalefet arasında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi kritik konularda yaşanan tartışmaların gölgesinde geçiyor.

Anketler, seçimin iktidarın adayı ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetin adayı tarihçi Karol Nawrocki arasında çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

21.00'de sona erecek

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı ve 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

Adaylardan hiçbirinin ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşamaması durumunda, en çok oy alan iki isim 1 Haziran’da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.