Polonya hava sahasında 'tanımlanamayan bir nesne'!

General Maciej Klisz, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda Polonya hava sahasına 'tanımlanamayan bir cismin' giriş yaptığını açıkladı.

Cismin en az 3 radar istasyonu tarafından tespit edildiğini belirten Klisz, cisim üzerinde tam kontrollerinin bulunduğunu ve onu vurmaya hazır olduklarını ifade etti. Klisz, cismin Polonya üzerinde 25 kilometre kadar uçtuktan sonra radarlardan kaybolduğunu belirtti.

Cismin İHA olma ihtimali yüksek

Cisim için bir arama operasyonu başlattıklarını ifade eden Klisz, bunun bir İHA olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.