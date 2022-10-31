Polonya, ikinci nükleer santral için Güney Kore ile anlaştı

Polonya, ülkede kurulacak ikinci nükleer santral için Güney Kore ile anlaştı. Polonyalı enerji şirketi ZE PAK tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore nükleer santral operatörü olan Korea Hydro & Nuclear Power Co ile PGE ve ZE PAK anlaşmaya imza attı.

Polonyalı yetkililer 28 Ekim'de yaptıkları açıklamada, ilk nükleer santral için ABD'li Westinghouse ile anlaştıklarını duyurmuştu. Son yapılan iyi niyet anlaşması için imzalar Seul'de atıldı.

Konuyu değerlendiren Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, "Polonya'da ucuz ve istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Nükleer enerji, Polonya koşullarında, özellikle de mevcut jeopolitik durumda elzem. Kuşkusuz bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesinde bir sonraki adım, bilgi ve deneyim aktarımı için büyük bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Changyang Lee de söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda, bunun Güney Kore için 2009'dan sonra ilk defa nükleer santral ihracatı kapısını açacağını ifade etti.

Lee, bu projenin iki ülke arasındaki sanayi ve ekonomi sektörlerindeki iş birliğinin düzey ve derinliğinin artırılması için bir fırsat olduğunu kaydetti.