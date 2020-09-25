Polonya kömür madenlerini 2049'a kadar kapatacak
Polonya kömür madenlerini 2049 yılına kadar kademeli olarak kapatma kararı aldı.
Polonya kömür sendikaları ülke hükümetiyle kömür madenlerinin kademeli olarak kapatılması konusunda yapılan görüşmeler sonucunda son kömür madenlerini 2049 yılında kapatmak üzere anlaştı.
Sendikalar, hükümet temsilcileri ve ülkenin en büyük kömür üreticisi PGG'nin sektörün yeniden şekillendirilmesi konusundaki görüşmeleri devam ederken, yaklaşık 200 madenci madenlerin kapatılacak olmasını protesto etti.
Polonya Devlet Varlıkları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, madencilerin protestolarının anlaşmanın tamamlanmasıyla sona ereceği belirtildi.