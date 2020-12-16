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Polonya, kömür madenlerini kapatma konusunda AB'den onay isteyecek

Polonya 2049 yılına dek kömür kullanımını terk etme hedefi doğrultusunda, kömür madenlerini kapatmak için AB'den onay isteyecek

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Polonya Kamu Varlıkları Bakan Yardımcısı Artur Sobon, Polonya'nın ülkenin madenlerinin kapanmasında sübvanse etmek için Avrupa Komisyonu'na onay için bir plan göndereceğini açıkladı. Sobon, planın mart ayında gönderileceğini söyledi.

Hükümet ile maden şirketleri arasında hala detaylarının görüşmesi  devam eden planın Polonya'nın 2049'da kömürden çıkışını öngördüğü belirtiliyor. Sobon, Şubat ayında anlaşmanın gerçekleşmesini bekliyor. 