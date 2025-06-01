Polonya sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için oy verme işlemi başladı

Polonya’da yaklaşık 29 milyon seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ikinci tur seçim için sandık başında. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, akşam 21.00’e kadar sürecek.

İlk turu 18 Mayıs’ta yapılan seçimde, 13 aday arasında en yüksek oyu alan iki isim; Sivil Koalisyon’un adayı ve aynı zamanda Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci tura kalmıştı.

Seçim, Donald Tusk liderliğindeki hükümet ile muhalefet arasında özellikle Avrupa Birliği ilişkileri, yargı reformu, kürtaj yasası ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik konularda süregelen siyasi gerilimin gölgesinde yapılıyor.

Oylamanın tamamlanmasının ardından ilk olarak sandık çıkış anketlerinin paylaşılması bekleniyor. Resmi sonuçların ise yarın açıklanacağı öngörülüyor.

Liberal ve muhafazakâr bloklar arasında sıkı yarış

Son kamuoyu yoklamaları, AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ile muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü ortaya koyuyor. Seçimin "bıçak sırtı" geçeceğini gösteren anketlere göre kazanan, çok az oy farkıyla belirlenecek.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırılıyor. Seçim sonuçlarının, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.