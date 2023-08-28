Polonya'da bakteri nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde salgına yönelik incelemeler sürüyor.

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi yüzünden toplam 11 kişi yaşamını yitirdi.

Rzeszow dışında, batıdaki Ostrow Wielkopolski kentinde iki kişi, doğudaki Lublin eyaletinde bir ve güneydoğudaki Malopolska bölgesinde de bir kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının X hesabından bugün yapılan paylaşımda "enfeksiyonun kaynağının büyük olasılıkla belediyenin su şebekesi olduğu ve 18 Ağustos'ta alınan su numunelerinin ilk test sonuçlarının bunu doğruladığı" belirtildi.

25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, bakteri sebebiyle 7 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı, tedavi edilmediğinde solunum ve çoklu organ yetmezliğine yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi, en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyon işleminin yapıldığı yapılar ile otel, yurt ve hastane gibi çok sayıda kişi tarafından kullanılan binalarda görülüyor.